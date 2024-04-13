Названо число пострадавших при обстреле Луганска ВСУ

Глава ЛНР Пасечник: в результате обстрела Луганска ВСУ были ранены 9 человек

В результате обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в Telegram.

Он уточнил, что ранения получили семь сотрудников машиностроительного завода, по которому был нанесен удар, а также двое местных жителей, проживающих рядом с предприятием. «Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал глава региона.

Он добавил, что в настоящее время власти города оценивают нанесенный ущерб. По словам Пасечника, он взял ситуацию под личный контроль.

В субботу, 13 апреля, ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу Луганска. В результате обстрела были повреждены жилые дома.