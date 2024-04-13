СК будет просить суд об аресте «кислотного маньяка»

СК сообщил о планах ходатайствовать об аресте «кислотного маньяка»

Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку «химической жидкостью». Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Подмосковье неизвестный с кислотой совершил серию нападений на женщин. Местный сотрудник полиции рассказал, что женщина была госпитализирована с ожогами лица, глаз и рук. Известно также, что второе нападение произошло вечером 10 апреля. Тогда 16-летняя пострадавшая возвращалась домой.

На данный момент СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).