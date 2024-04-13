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23:42, 13 апреля 2024Мир

Появились подробности запуска иранских БПЛА по Израилю

Al Arabiya: Иран запустил БПЛА по Израилю из Керманшаха и западных провинций

Фото: Iranian Army/ WANA / Reuters

Иран запустил боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля из Керманшаха и ряда западных провинций государства. Об этом стало известно телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

Кроме того, телеканал сообщил, что утром 14 апреля Иран начнет обстреливать территорию Израиля баллистическими ракетами.

Ранее газета The Jerusalem Post заявила, что Иран выпустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. Как утверждается в статье, данные сведения исходят от израильской и американской разведок.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил об обнаружении иранских дронов над территорией южных провинций Ирака. Так, беспилотники были замечены в регионах Майсан и Эн-Насирия, они двигались в сторону Израиля.

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      Маргарита Пименова
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