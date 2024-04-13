Появились подробности запуска иранских БПЛА по Израилю

Al Arabiya: Иран запустил БПЛА по Израилю из Керманшаха и западных провинций

Иран запустил боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля из Керманшаха и ряда западных провинций государства. Об этом стало известно телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

Кроме того, телеканал сообщил, что утром 14 апреля Иран начнет обстреливать территорию Израиля баллистическими ракетами.

Ранее газета The Jerusalem Post заявила, что Иран выпустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. Как утверждается в статье, данные сведения исходят от израильской и американской разведок.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил об обнаружении иранских дронов над территорией южных провинций Ирака. Так, беспилотники были замечены в регионах Майсан и Эн-Насирия, они двигались в сторону Израиля.