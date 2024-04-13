В Херсонской области сообщили о жертвах при обстреле ВСУ Алешек

Губернатор Сальдо: при обстреле города Алешки в Херсонской области погиб человек

Один человек погиб, еще трое получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Им оказывают всю необходимую помощь.

Сальдо пояснил, что удар ВСУ пришелся по жилым домам.

В декабре 2023 года ВСУ в районе Алешек обстреляли машину скорой помощи с ехавшими в ней российскими врачами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России. Тогда в ведомстве рассказали, что медики ехали, чтобы помочь получившим минно-взрывные травмы.