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22:21, 13 апреля 2024Россия

В Херсонской области сообщили о жертвах при обстреле ВСУ Алешек

Губернатор Сальдо: при обстреле города Алешки в Херсонской области погиб человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Один человек погиб, еще трое получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Им оказывают всю необходимую помощь.

Сальдо пояснил, что удар ВСУ пришелся по жилым домам.

В декабре 2023 года ВСУ в районе Алешек обстреляли машину скорой помощи с ехавшими в ней российскими врачами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России. Тогда в ведомстве рассказали, что медики ехали, чтобы помочь получившим минно-взрывные травмы.

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      Марина Совина
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