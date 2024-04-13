В Оренбурге спасли лошадей из затопленного конного клуба

«360»: в Оренбурге сотрудники спасли лошадей из затопленного конного клуба

В Оренбурге сотрудники спасли лошадей из затопленного конноспортивного клуба Grand Prestige, об этом рассказала его представитель Ольга Захарова в беседе с «360».

Она отметила, что наводнение добралось до конюшен и ипподрома, с территории эвакуируют последнюю партию животных.

«Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», — уточнила Захарова.

Волонтер Евгения Черникова сообщила, что в Орске в зоне затопления продолжают спасать домашних животных, неравнодушные жители вывозят их на лодках. Во время одного из рейдов люди спасли собаку с крыши дома и доставили на берег.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

