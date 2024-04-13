Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 13 апреля 2024Россия

В Оренбурге спасли лошадей из затопленного конного клуба

«360»: в Оренбурге сотрудники спасли лошадей из затопленного конного клуба

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Оренбурге сотрудники спасли лошадей из затопленного конноспортивного клуба Grand Prestige, об этом рассказала его представитель Ольга Захарова в беседе с «360».

Она отметила, что наводнение добралось до конюшен и ипподрома, с территории эвакуируют последнюю партию животных.

«Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», — уточнила Захарова.

Волонтер Евгения Черникова сообщила, что в Орске в зоне затопления продолжают спасать домашних животных, неравнодушные жители вывозят их на лодках. Во время одного из рейдов люди спасли собаку с крыши дома и доставили на берег.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

      Кулеба рассказал об активных переговорах о поставках ПВО Украине

      В Оренбурге спасли лошадей из затопленного конного клуба

      Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа

      Главу оперативного командования ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука отправили в отставку

      Глава Евросовета заявил о проблемах с помощью Киеву в США

      Трамп допустил возможность оказания помощи Украине займом

      Трамп переложил ответственность за расширение объемов помощи Украине на Европу

      США отработают на орбите отражение атаки российского спутника

      В США напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше