Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:28, 13 апреля 2024Силовые структуры

В Приморье арестовали присвоившую деньги участника СВО семью

В Приморье арестовали семью, присвоившую 8 млн рублей погибшего участника СВО

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд арестовал на два месяца семью жителя Приморского края, которого подозревают в мошенничестве с выплатами восемь миллионов погибшему участнику СВО. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, мужчина и его супруга в июне 2023 года предложили знакомому, который жил и работал в их дачном доме разнорабочим, заключить контракт с министерством обороны России и отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Супруги уговорили знакомого заключить фиктивный брак, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам деньги. В октябре, узнав о гибели своего знакомого, они открыли банковский счет на имя «вдовы». После отвезли фиктивную супругу в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам дела.

«Ущерб от преступных действий превысил 8 миллионов рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключен под стражу, а его супруга под домашний арест на два месяца», — указали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что МВД проверит осужденного мужчину, пообещавшего отправить сокамерника на СВО за 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские военные не подчиняются приказам и угрожают командирам. Какие проблемы в рядах армии признал главком ВСУ?

      Муж «королевы марафонов» Блиновской решил отправиться на СВО. Он надеется избежать краха бизнес-империи

      В силовых структурах рассказали о пострадавших из-за ракетного удара по Луганску

      Власти Курганской области призвали жителей эвакуироваться

      В Приморье арестовали присвоившую деньги участника СВО семью

      Полиция Австралии не исключила вероятность теракта в торговом центре Сиднея

      За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника

      ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска

      Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

      Нидерланды закроют посольство в Тегеране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше