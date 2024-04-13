В Приморье арестовали присвоившую деньги участника СВО семью

В Приморье арестовали семью, присвоившую 8 млн рублей погибшего участника СВО

Суд арестовал на два месяца семью жителя Приморского края, которого подозревают в мошенничестве с выплатами восемь миллионов погибшему участнику СВО. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, мужчина и его супруга в июне 2023 года предложили знакомому, который жил и работал в их дачном доме разнорабочим, заключить контракт с министерством обороны России и отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Супруги уговорили знакомого заключить фиктивный брак, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам деньги. В октябре, узнав о гибели своего знакомого, они открыли банковский счет на имя «вдовы». После отвезли фиктивную супругу в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам дела.

«Ущерб от преступных действий превысил 8 миллионов рублей, которые они разделили по собственному усмотрению. С учетом позиции прокурора, мужчина заключен под стражу, а его супруга под домашний арест на два месяца», — указали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что МВД проверит осужденного мужчину, пообещавшего отправить сокамерника на СВО за 300 тысяч рублей.

