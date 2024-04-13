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01:54, 13 апреля 2024Россия

В России оценили условия Шольца для переговоров с Путиным

Пушков: условия Шольца для переговоров с Путиным не вписываются в реальность
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил условия, при которых состоятся переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Он напомнил, что немецкий политик намерен говорить с российским лидером, когда тот выведет войска с Украины.

«Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, если два года назад подобные заявления можно было объяснить самонадеянностью и неверной оценкой перспективы военных действий, то сегодня они не имеют под собой «даже прежней хлипкой основы».

Сенатор добавил, что весь ход событий, в том числе в экономике, политике и военной сфере, противоречит ожиданиям Шольца.
Пушков предположил, что разговор с Путиным на условиях Шольца не состоится никогда, скорее канцлер перестанет занимать свой пост, так ничего и не осознав.

Член Совфеда также указал, что немецкий политик собирается в Китай вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы надавить на лидера КНР Си Цзиньпина и вынудить его отвернуться от России.

Сенатор напомнил, что визиты последних не увенчались успехом, аналогичная ситуация произойдет и в случае с Шольцем, предсказал он, добавив, что западные лидеры не учатся на собственных ошибках и просчетах.

Ранее канцлер Германии заявил, что переговоры с Путиным произойдут, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

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      Марина Совина
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