Жителей Сочи предупредили об угрозе надвигающейся опасности

МЧС: из-за угрозы схода лавин в горах Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи с 13 по 16 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. О надвигающейся опасности сообщило главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Представители ведомства предупредили, что штормовое предупреждение распространяется на гористые местности муниципального округа Сочи выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

В МЧС рекомендовали жителям лавиноопасных районов в этот период соблюдать правила безопасности: следить за прогнозом погоды, по возможности не выходить в горы во время снегопада и переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов только через два-три дня после снегопада. Также в ведомстве призвали жителей и гостей Сочи избегать мест посещения горных склонов крутизной более 30-45 градусов, так как они считаются местами вероятного схода лавин.

Ранее 12 апреля МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 апреля, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

