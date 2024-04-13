Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 13 апреля 2024Россия

Жителей Сочи предупредили об угрозе надвигающейся опасности

МЧС: из-за угрозы схода лавин в горах Сочи объявлено штормовое предупреждение

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи с 13 по 16 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. О надвигающейся опасности сообщило главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Представители ведомства предупредили, что штормовое предупреждение распространяется на гористые местности муниципального округа Сочи выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

В МЧС рекомендовали жителям лавиноопасных районов в этот период соблюдать правила безопасности: следить за прогнозом погоды, по возможности не выходить в горы во время снегопада и переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов только через два-три дня после снегопада. Также в ведомстве призвали жителей и гостей Сочи избегать мест посещения горных склонов крутизной более 30-45 градусов, так как они считаются местами вероятного схода лавин.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

Ранее 12 апреля МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 апреля, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские военные не подчиняются приказам и угрожают командирам. Какие проблемы в рядах армии признал главком ВСУ?

      Власти Курганской области призвали эвакуироваться жителей очередного села

      В Приморье арестовали присвоившую деньги участника СВО семью

      Полиция Австралии не исключила вероятность теракта в торговом центре Сиднея

      За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника

      ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска

      Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

      Нидерланды закроют посольство в Тегеране

      Задержанный популярный российский блогер доставлен на допрос в Москву

      Число погибших при нападении на ТЦ в Австралии выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше