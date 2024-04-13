За пожар в высотке на Котельнической набережной приняли работу газовой горелки

Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной не подтвердился

Возгорание в сталинской высотке на Котельнической набережной в центре Москвы не подтвердилось. Об этом агентству ТАСС сообщили в ГУ МЧС Москвы.

Прибывшие на место ЧП пожарные провели разведку. Выяснилось, что за пожар приняли работу газовой горелки на балконе 23-го этажа. После этого спасатели вернулись на места постоянной дислокации.

Об инциденте сообщалось ранее 13 апреля. Тогда жильцы сообщили на пульт пожарной охраны о возгорании на 22-м этаже высотки. При этом, по информации ТАСС, люди из окон просили о помощи.