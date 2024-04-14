Объяснена загадка древней галактики

Калифорнийские физики объяснили высокую массу темной материи в древней галактике

Калифорнийские физики объяснили загадку древней галактики JWST-ER1g, обнаруженной космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

JWST-ER1g — это массивная древняя галактика, сформировавшаяся спустя около трех миллиардов лет после Большого взрыва. Вокруг нее видно кольцо Эйнштейна, которое образуется, когда гравитация искажает свет от более далекого объекта в результате гравитационного линзирования.

Общая масса, заключенная внутри кольца, состоит из двух компонентов: обычной (барионной) материи, из которой состоят звезды, и темной материи. При вычитании звездной массы из общей массы была получена масса темной материи, которая оказалась выше, чем ожидалось.

Темная материя образует гало — ореол, который пронизывает и окружает галактику. Ученые предполагают, что когда обычная материя сжимается и конденсируется, это может сжимать гало, что приводит к высокой плотности темной материи. Этот механизм может объяснять большое количество темной материи внутри кольца JWST-ER1g.