NYT: Израиль отказался от ответного удара по Ирану

Израиль отказался от удара по Ирану в качестве ответной реакции на атаку после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила газета New York Times.

Двое неназванных израильских чиновников сообщили, что израильские власти отказались от ответного удара по Ирану, несмотря на то, что некоторые члены кабинета военного времени предлагали этот вариант в качестве альтернативы дипломатической реакции.

От военного ответа было решено отказаться после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу. Кроме того, удары Ирана нанесли относительно небольшой ущерб, и нет необходимости в дальнейшей эскалации конфликта. Однако чиновники не стали раскрывать подробности о содержании разговора.

Также сообщается, что, по словам американских официальных лиц, администрация Байдена, надеясь избежать более широкой войны на Ближнем Востоке, советует Израилю не открывать ответный огонь по Ирану. Успешное отражение атаки доказало способность Израиля защитить себя вместе с помощью американских союзников.