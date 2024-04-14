Стало известно о психических проблемах напавшего на ТЦ в Австралии

ABC: напавший на ТЦ в Сиднее Коши страдал от психических заболеваний

Напавшим на торговый центр в Сиднее оказался 40-летний Джоэл Коши, подробности о его личности приводит ABC News.

Сообщается, что Коши в марте переехал в Сидней из Квинсленда, штата на северо-востоке Австралии.

Кроме того, стало известно, что Коши страдает психическими заболеваниями, в частности шизофренией. Одно из них было ему диагностировано еще в 17 лет, с тех пор он наблюдался у психиатров.

В полиции также уточнили, что ранее атаковавший ТЦ не был судим, не привлекался за правонарушения и не обвинялся в подобном. Также там опровергли какие-либо его связи с религиозными группами.

Правоохранители также передали слова семьи Коши. Там заявили, что поступок их родственника «поистине ужасающий». «Мы абсолютно опустошены произошедшими событиями. Наши мысли и молитвы с семьями и друзьями жертв. Мы до сих пор пытаемся понять, что произошло. С подросткового возраста Джоэл боролся с проблемами психического здоровья», — приводит их слова News.com.au. Семья добавила, что у них нет претензий к полицейскому, которая ликвидировала Коши.

13 апреля Коши совершил нападение на посетителей крупного торгового центра в Сиднее. Мужчина был вооружен ножом и напал как минимум на 14 человек. Нападавшего ликвидировал прибывший на место происшествия сотрудник полиции.