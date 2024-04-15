Баскетболист намеренно промахнулся ради курицы для болельщиков

Баскетболист Марьянович намеренно промахнулся ради бесплатной курицы для фанатов

Игрок «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович намеренно промахнулся при штрафном броске в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Фрагмент встречи приводится на YouTube-канале Chaz NBA.

На некоторых стадионах НБА действует акция — если игрок команды гостей дважды не попадает с линии штрафных, то болельщикам предоставляют что-то по акции. На арене «Клипперс» фанатам пообещали раздать бесплатные сэндвичи с курицей.

При счете 105:97 Марьянович случайно не забросил мяч со штрафной. После этого он показал, что специально бросит второй раз мимо ради того, чтобы болельщики получили сэндвичи.

В итоге «Рокетс» победили со счетом 116:105. Марьянович набрал 13 очков и сделал восемь подборов.