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16:02, 15 апреля 2024Спорт

Баскетболист намеренно промахнулся ради курицы для болельщиков

Баскетболист Марьянович намеренно промахнулся ради бесплатной курицы для фанатов

Кадр: Chaz NBA / YouTube

Игрок «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович намеренно промахнулся при штрафном броске в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Фрагмент встречи приводится на YouTube-канале Chaz NBA.

На некоторых стадионах НБА действует акция — если игрок команды гостей дважды не попадает с линии штрафных, то болельщикам предоставляют что-то по акции. На арене «Клипперс» фанатам пообещали раздать бесплатные сэндвичи с курицей.

При счете 105:97 Марьянович случайно не забросил мяч со штрафной. После этого он показал, что специально бросит второй раз мимо ради того, чтобы болельщики получили сэндвичи.

В итоге «Рокетс» победили со счетом 116:105. Марьянович набрал 13 очков и сделал восемь подборов.

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      Дарья Коршунова
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