Названы страны с самыми большими ягодицами у женщин

Ягодицы у женщин из России оказались больше, чем у американок

Компания Gitnux, занимающаяся исследованием рынков, назвала средний обхват бедер у жительниц 17 стран. Об этом сообщает издание Daily Mail, обратившее внимание, что этот показатель отражает также средний размер ягодиц.

По данным Gitnux, самые большие ягодицы у женщин из ЮАР — обхват бедер у жительниц этой страны составляет 106 сантиметров. Россия занимает шестое место со 103 сантиметрами, уступая, помимо ЮАР, также Аргентине, Швеции, Греции и Германии.

У итальянок такой же обхват бедер, как и у жительниц России, а вот американки уступают им целых три сантиметра. У них этот показатель оказался равен 100 сантиметрам.

Последнее место в списке занимают жительницы Индии с обхватом бедер 92 сантиметра. Их незначительно опережают китаянки (95 сантиметров), японки (96 сантиметров) и женщины из Южной Кореи (97 сантиметров).

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляет 14,16 сантиметра.