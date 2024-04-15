Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 15 апреля 2024Из жизни

Названы страны с самыми большими ягодицами у женщин

Ягодицы у женщин из России оказались больше, чем у американок

Фото: sergey causelove / Shutterstock / Fotodom

Компания Gitnux, занимающаяся исследованием рынков, назвала средний обхват бедер у жительниц 17 стран. Об этом сообщает издание Daily Mail, обратившее внимание, что этот показатель отражает также средний размер ягодиц.

По данным Gitnux, самые большие ягодицы у женщин из ЮАР — обхват бедер у жительниц этой страны составляет 106 сантиметров. Россия занимает шестое место со 103 сантиметрами, уступая, помимо ЮАР, также Аргентине, Швеции, Греции и Германии.

У итальянок такой же обхват бедер, как и у жительниц России, а вот американки уступают им целых три сантиметра. У них этот показатель оказался равен 100 сантиметрам.

Материалы по теме:
Животный марш Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
Животный маршПолные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
22 марта 2018
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Последнее место в списке занимают жительницы Индии с обхватом бедер 92 сантиметра. Их незначительно опережают китаянки (95 сантиметров), японки (96 сантиметров) и женщины из Южной Кореи (97 сантиметров).

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляет 14,16 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

      Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

      Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

      Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

      Названы города России с сильно подорожавшим жильем

      Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

      57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

      В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

      Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

      Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше