Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности

Китай призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.