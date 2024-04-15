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00:26, 15 апреля 2024Мир

Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности

Фото: Wana News Agency / Reuters

Китай призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.

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      Юлия Мискевич
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