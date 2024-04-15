Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

Актер Леонардо Ди Каприо присоединился к Scottish Rewilding Alliance

Американский актер Леонардо Ди Каприо призвал власти признать Шотландию лидером по восстановлению природы. Об этом он написал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ди Каприо присоединился к Scottish Rewilding Alliance — союзу 20 природных организаций, которые призывают правительство Шотландии признать страну первой в мире «восстанавливающейся» нацией с целью развить стратегии сохранения окружающей среды. Мера обязует Шотландию восстановить 30 процентов территорий суши и моря.

«Около шести тысяч лет назад большую часть северной Шотландии покрывали широколиственные леса, поля кустарников, пустоши и болота. Сегодняшний ландшафт сильно контрастирует с прошлым. Он представляет собой истощенные холмы с сильно деградировавшими пастбищами овец и кусками еловых плантаций неместного происхождения», — написал Ди Каприо.

Актер добавил, что призвание страны «восстанавливающейся» может сделать Шотландию лидером по восстановлению ландшафтов и дикой природы, обеспечению чистого воздуха и воды, хранению углерода, уменьшению количества наводнений и улучшению жизни граждан.

Ранее Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с успешным восстановлением популяции сайгаков.