Среда обитания
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13:00, 25 декабря 2023Среда обитания

Ди Каприо поздравил Казахстан

Ди Каприо поздравил власти Казахстана с восстановлением популяции сайгаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с успешным восстановлением популяции сайгаков. Он обратился к правительству страны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ди Каприо напомнил, что в 2005 году численность сайгаков составляла 48 тысяч особей, в то время как сейчас их количество в дикой природе увеличилось до 1,9 миллиона. В Красной книге эти животные теперь значатся в категории «близкие к уязвимому положению» вместо «находящиеся под угрозой исчезновения».

«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными — яркий пример успешного сохранения природы путем совместных усилий», — написал Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что Казахстан в числе прочих стран СНГ захотел помочь Европе в спасении планеты от глобального потепления путем создания предприятия по экспорту зеленой энергетики в страны Евросоюза.

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      Александра Качан
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