Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:41, 15 ноября 2023Среда обитания

Три страны СНГ собрались помочь Европе в спасении планеты

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан запустят экспорт «зеленой» энергии в Европу

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан собрались помочь Европе в спасении планеты от глобального потепления. Три страны СНГ договорились создать совместное предприятие по экспорту «зеленой» энергетики в страны Евросоюза (ЕС), сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Речь идет прежде всего о поставках полученного при помощи возобновляемых источников энергии водорода и «зеленого» аммиака, а также о создании сопутствующей инфраструктуры. Транспортировать безопасное для планеты топливо планируют через территорию Азербайджана.

«Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта», — говорится в сообщении.

Ранее исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) выяснили, что для полного отказа от ископаемого топлива к 2040 году Европе потребуется около двух триллионов евро (2,1 триллиона долларов). Эта сумма должна пойти на создание сектора возобновляемой энергии. По подсчетам специалистов, европейским странам необходимо инвестировать в него 140 миллиардов евро (147 миллиардов долларов) ежегодно до 2030 года и по сто миллиардов в год (105 миллиардов долларов в год) в последующее десятилетие.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Наглую» украинскую БМП уничтожили под Клещеевкой. Российский спецназ охотился на нее несколько дней

      Стала известна судьба брошенной сыном в Мехико 73-летней россиянки

      Задержание передающего информацию Украине россиянина попало на видео ФСБ

      Участвовавшего в переговорах России и Украины олигарха заметили в Москве

      В одном городе воздух прогрелся почти до 60 градусов

      В Кремле заявили о намерении следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

      Передающего информацию Украине россиянина задержали сотрудники ФСБ

      В Кремле отреагировали на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Генерал ФСБ раскрыл возможный сценарий развития войны Израиля с ХАМАС

      В Швейцарии назвали главную проблему Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости