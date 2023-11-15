Три страны СНГ собрались помочь Европе в спасении планеты

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан запустят экспорт «зеленой» энергии в Европу

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан собрались помочь Европе в спасении планеты от глобального потепления. Три страны СНГ договорились создать совместное предприятие по экспорту «зеленой» энергетики в страны Евросоюза (ЕС), сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Речь идет прежде всего о поставках полученного при помощи возобновляемых источников энергии водорода и «зеленого» аммиака, а также о создании сопутствующей инфраструктуры. Транспортировать безопасное для планеты топливо планируют через территорию Азербайджана.

«Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта», — говорится в сообщении.

Ранее исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) выяснили, что для полного отказа от ископаемого топлива к 2040 году Европе потребуется около двух триллионов евро (2,1 триллиона долларов). Эта сумма должна пойти на создание сектора возобновляемой энергии. По подсчетам специалистов, европейским странам необходимо инвестировать в него 140 миллиардов евро (147 миллиардов долларов) ежегодно до 2030 года и по сто миллиардов в год (105 миллиардов долларов в год) в последующее десятилетие.