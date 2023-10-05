Названа сумма для полного отказа Европы от ископаемого топлива

PIK: Европе потребуется 2 трлн евро для отказа от ископаемого топлива

Европе для полного отказа от ископаемого топлива до 2040 года потребуется около двух триллионов евро (2,1 триллиона долларов). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK).

Названная сумма должна пойти на создание сектора возобновляемой энергии. Согласно расчетам, европейским странам потребуется инвестировать в него 140 миллиардов евро (147 миллиардов долларов) ежегодно до 2030 года и по сто миллиардов в год (105 миллиардов долларов в год) в последующее десятилетие.

На то, чтобы перевести всю энергетическую систему, в том числе отопление, на ВИЭ, потребуется еще десять лет, указано в исследовании. При этом большая часть денег потребуется для расширения ветроэнергетики, указано в обзоре. Также немало средств придется потратить на солнечную, водородную и геотермальную энергетику.

Издание напомнило, что в прошлом месяце в Евросоюзе были одобрены новые цели в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, согласно новым требованиям, к 2030 году в Европе таких источников должно быть 42,5 процента среди общего количества. Ранее ставилась цель в 32 процента.

Организация Net Zero Asset Owner Alliance рассчитала, что для реализации зеленого перехода всей планеты к 2050 году потребуется 275 триллионов долларов. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie называли другую сумму. По их мнению, для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году и предотвращения повышения температуры выше 1,5 градуса Цельсия в этом столетии потребуются глобальные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов ежегодно.