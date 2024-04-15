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19:18, 15 апреля 2024Ценности

Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом

Фото: Dave Starbuck / IMAGO / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. Соответствующее интервью появилось на сайте издания E! News.

В разговоре с журналистами на фестивале Coachella 37-летняя знаменитость дала одиноким женщинам несколько советов. Так, она порекомендовала им развивать навыки и найти свое хобби.

«Не тратьте свою энергию на мужчин. Все, что они хотят сделать, это истощить вас. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя», — отметила звезда.

В марте стало известно, что Меган Фокс разорвала помолвку с Колсоном Бейкером. В беседе с ведущей подкаста Call Her Daddy Александрой Купер актриса подтвердила данную информацию и отметила, что в настоящий момент не готова говорить о статусе отношений с рэпером.

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      Мария Винар
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