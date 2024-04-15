На Украине назвали число насильно доставленных в военкомат киевлян

Нацполиция Киева с начала года силой доставила в военкомат более тысячи человек

Киевские правоохранители с начала года силой доставили в городской военкомат более 1 тысячи военнообязанных. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве, передает агентство УНН.

По данным Нацполиции, с начала 2024 года киевские полицейские доставили в Киевский городской территориальный центр комплектования 1108 человек.

Кроме того, военкомат запросил у полиции данные о местонахождении 3439 граждан, которые уклоняются от мобилизации, им грозит административная ответственность. С начала текущего года районные военкоматы Киева составили 1306 административных протоколов, добавляют в агентстве.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство владеет данными о сотнях тысяч возможных уклонистов по всей стране. Этих людей проверяют и, по словам министра, к ним могут наведаться сотрудники ТЦК.