На Украине возбудили уголовное дело против руководства РЖД

СБУ возбудила дело против руководства РЖД, КЖД и железных дорог Новороссии

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против руководства компании «Российские железные дороги» (РЖД), руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также директоров унитарных предприятий «Крымская железная дорога» (КЖД) и «Железные дороги Новороссии». Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта России, генеральному директору ОАО "Российская железная дорога", генеральному директору так называемого ФГУП "Крымская железная дорога" и и.о. гендиректора так называемого ФГУП "Железные дороги Новороссии"», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по ряду статей, связанных с военными действиями на территории Украины. Как утверждает следствие, подозреваемые «обеспечили быструю и беспрепятственную перевозку железнодорожным транспортом личного состава, боеприпасов, военной техники и другого груза для Вооруженных сил России».

Офис Генпрокурора не называет имена подозреваемых. В настоящий момент главой Росжелдора является Алексей Дружинин, РЖД возглавляет Олег Белозеров, КЖД — Михаил Гончаров, а должность и.о. гендиректора «Железных дорог Новороссии» занимает Андрей Казаков.