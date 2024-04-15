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14:09, 15 апреля 2024Экономика

МТС начала пускать в свои магазины домашних животных

МТС запустила pet-friendly концепцию

Фото: МТС

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС начала действовать в полутора тысячах магазинов и практически во всех регионах присутствия компании. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. В магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. В специальной зоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. В настоящий момент пилотный проект действует в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Четвероногие друзья — значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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      Алена Шаповалова
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