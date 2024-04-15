Небензя: Киев при попустительстве Запада регулярно пытается напасть на ЗАЭС

Киев при попустительстве западных партнеров регулярно осуществляет попытки нападения на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Как отметил дипломат, Москва рассчитывает, что у Европы есть инстинкт самосохранения. «Ведь при продолжении ударов Украины по ЗАЭС нельзя исключить ядерной катастрофы», — указал он.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по АЭС приведут к ее исчезновению как государства. По мнению Риттера, ВСУ продолжат атаки на АЭС, чтобы убедить своих союзников в существовании надвигающейся катастрофы и втянуть в конфликт НАТО, надеясь, что альянс поможет избежать поражения от России.