Небензя: ЕС не должен приносить в жертву свою безопасность в угоду Зеленскому

Москва рассчитывает, что страны Европы не принесут в жертву свою безопасность в угоду украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Дипломат выразил надежду на то, что у европейских стран «еще не атрофировался инстинкт самосохранения». По его словам, они не должны ставить под удар жизни и здоровье собственных граждан. «Ведь если украинские удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжатся, никто не может полностью исключить ядерной катастрофы регионального и даже глобального масштаба», — подчеркнул он.

Небензя считает, что общественность европейских государств не должна допустить, чтобы безопасность их стран была принесена «в жертву безумным задумкам режима Зеленского».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога, которого нет не по вине России.