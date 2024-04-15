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18:09, 15 апреля 2024Из жизни

Пара взяла в долг у няни 750 тысяч рублей, оставила ей ребенка и пропала

В Китае мошенники взяли у няни 750 тысяч рублей и бросили ее со своим ребенком

Фото: Liang Sen / Globallookpress.com

Мошенники из Китая обокрали няню, бросили ее с их пятимесячным ребенком и пропали. Об этом пишет South China Morning Post.

Пара из города Харбин наняла няню для ребенка и пообещала женщине по фамилии Юй зарплату в семь тысяч юаней (90,2 тысячи рублей). Вскоре наниматели начали задерживать выплаты и рассказали, что вот-вот получат в наследство около 400 миллионов юаней (примерно 5,1 миллиарда рублей). Деньги якобы оставил матери ребенка бывший партнер, с которым она была в отношениях около десяти лет назад.

Чтобы доказать Юй правдивость своих заявлений, наниматели показали ей скриншоты со списком унаследованных вещей, банковские счета и информацию о банковских ячейках. Они также предъявили няне сертификат о владении отелем в Харбине. Юй поверила им и дала им в долг сначала 58 тысяч юаней (примерно 750 тысяч рублей). При этом часть денег она взяла у брата.

Затем пара уехала в Тяньцзинь, чтобы уладить юридические вопросы с наследством. Однако из поездки мужчина и женщина так и не вернулись, а также перестали отвечать на сообщения няни, которую оставили с ребенком. Позвонив в отель, который наниматели должны были унаследовать, Юй выяснила, что их имен там никогда не слышали. В общей сложности к настоящему моменту пара должна женщине 110 тысяч юаней (примерно 1,4 миллиона рублей) с учетом невыплаченной с ноября 2023 года зарплаты. У женщины на попечении по-прежнему находится ребенок нанимателей.

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Няня обратилась к журналистам для освещения непростой ситуации, в которой она оказалась. По словам Юй, она отдала мошенникам все сбережения, и сейчас у нее нет средств к существованию. Однако она продолжает заботиться о подопечном.

Услышав об этой истории, пользователи сети заподозрили, что с няней общались ненастоящие родители ребенка. Некоторые предположили, что его могли похитить и использовать для обмана.

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла один миллион долларов в лотерею и приняла сообщение об этом за уловку мошенников и попытку ее обмануть. Американка поверила в свою удачу только после того, как ей на почту пришло официальное письмо от устроителей лотереи.

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      Антонина Черташ
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