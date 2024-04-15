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13:05, 15 апреля 2024Россия

Первый генпрокурор России нашел своего сына мертвым

Бывший генпрокурор России Степанков нашел сына мертвым в его квартире в Москве
Валентин Степанков

Валентин Степанков. Фото: Юрий Машков / ТАСС

В Москве умер сын бывшего генпрокурора России Валентина Степанкова. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, Степанков нашел своего 47-летнего сына Дениса мертвым, когда пришел к нему в гости в квартиру на Дубнинской улице. Как пишет канал, следов насилия на теле мужчины не обнаружили. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Валентин Степанков был первым генеральным прокурором Российской Федерации и занимал должность с 1991 по 1993 год.

Ранее в Москве после продолжительной болезни умер 80-летний председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В последние дни жизни он находился в больнице.

ЖЗЛ
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