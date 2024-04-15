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04:44, 15 апреля 2024Мир

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

Министр юстиции Тунч: 5 человек арестованы после аварии на фуникулере в Анталье

Фото: Turkish interior ministry / Reuters

Суд арестовал в воскресенье, 14 апреля, пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в соцсети Х.

В отношении еще восьми задержанных по делу введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу, уточнил министр.

О том, что в турецкой Анталье обрушилась кабина фуникулера, стало известно вечером 12 апреля. Очевидцы рассказали, что канатная дорога остановилась после сильной тряски, после чего произошло обрушение одной из кабин. Спасатели лишь спустя 23 часа завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках.

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      Марина Совина
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