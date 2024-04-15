Россиянам объяснили появление в меню ресторанов блюд за десятки тысяч рублей

Ресторатор Кроитор: в российские заведения добавляют дорогие блюда ради пиара

Россиянам объяснили массовое появление в меню ресторанов блюд за десятки тысяч рублей. На эту тему высказался директор по развитию компании ресторанного холдинга Family Garden Александр Кроитор.

За последние несколько лет в российских заведениях все чаще предлагают гостям эксклюзивные блюда по непривычно высоким ценам. Например, в ресторане Megumi в Москве продавали небольшой стейк — кагеро яки из филе-миньон кобе — за 73 тысячи рублей. В то же время в Seiji есть японская версия супа хого — сябу-сябу стоимостью 29,7 тысячи рублей.

По словам Кроитора, таким образом рестораны хотят выделиться среди конкурентов. «Часто это делают ради пиара, и не более того. Кто-то добавляет в блюдо дорогое золото, а кто-то ищет редчайший трюфель на аукционах, и это, несомненно, стоит денег», — высказался собеседник издания.

Кроме того, дорогие блюда могут быть интересны определенной категории клиентов — тем, кто готов платить за эксклюзивность и качество. Цена продукции иногда может быть связана с использованием редких ингредиентов или со сложной технологией приготовления. Среди таких продуктов оказались белый трюфель, ласточкины гнезда, рыба фугу, грибы мацутакэ, приправа шафрана, белужья икра и другие ингредиенты.

В феврале 2023 года российское блюдо признали худшим в мире. Речь идет о салате «Индигирка», который получил самую низкую оценку (1,4 из 5) на сервисе TasteAtlas.