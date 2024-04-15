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19:55, 15 апреля 2024Моя страна

Россиянин захотел продать редкую денежную купюру за 10 миллионов рублей

Житель Самары захотел продать редкую 100-рублевую купюру за 10 миллионов рублей

Изображение: Банк России

Житель Самары захотел продать редкую денежную купюру за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

По словам россиянина, 100-рублевая банкнота, имеющая номер AB 001133, выпущена в честь чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. При этом уточняется, что она не использовалась и является абсолютно новой — ее подлинность можно проверить по QR-коду.

Также автор объявления заявил, что стоимость на товар с годами будет расти. «Только для реально заинтересованного человека. Эта банкнота последняя из этой серии», — отметил он и добавил, что в качестве обмена может рассмотреть автомобиль или недвижимость.

В марте сообщалось, что мужчина выставил на продажу банки с воздухом российского города. В объявлении утверждалось, что одна металлическая емкость с закатанным в 2018 году воздухом Нижнего Новгорода стоит 200 рублей.

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      Мария Винар
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