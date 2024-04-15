Россиянин захотел продать редкую денежную купюру за 10 миллионов рублей
Житель Самары захотел продать редкую денежную купюру за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».
По словам россиянина, 100-рублевая банкнота, имеющая номер AB 001133, выпущена в честь чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. При этом уточняется, что она не использовалась и является абсолютно новой — ее подлинность можно проверить по QR-коду.
Также автор объявления заявил, что стоимость на товар с годами будет расти. «Только для реально заинтересованного человека. Эта банкнота последняя из этой серии», — отметил он и добавил, что в качестве обмена может рассмотреть автомобиль или недвижимость.
В марте сообщалось, что мужчина выставил на продажу банки с воздухом российского города. В объявлении утверждалось, что одна металлическая емкость с закатанным в 2018 году воздухом Нижнего Новгорода стоит 200 рублей.