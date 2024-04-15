Россиянку не пустили на международный чемпионат по откровенным танцам

Россиянку Слащеву не допустили на международный чемпионат по тверку в Испании

Танцовщице из Санкт-Петербурга отказали в участии на международном чемпионате по тверку в Испании по политическим причинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

29-летняя Юлия Слащева зимой 2024 года отправила заявку на съезд танцоров откровенных танцев International Twerk Champions, который пройдет 19-21 апреля в Мадриде. По словам россиянки, во время оформления документов она поинтересовалась у организаторов мероприятия о риске возникновения проблем с ее участием. Девушку успокоили и пообещали допустить к чемпионату.

Однако за неделю до начала мероприятия, когда Слащева уже купила билеты в Испанию, ей внезапно отказали в участии из-за «геополитических причин». Организаторы заявили, что такое решение вынесли 25 стран-участниц. Девушке вернут потраченные средства. Они также выразили желание встретиться со Слащевой в «атмосфере мира и гармонии». Танцовщица назвала отношение к ней принимающей стороны лицемерным.

Ранее сообщалось, что Испании отказали в праве на квартиру в Санкт-Петербурге, которую этому государству завещала россиянка. В 2007 году петербурженка по имени Мария составила завещание, согласно которому все имущество, в том числе квартира в Невском районе, должно было отойти в доход Испании.

