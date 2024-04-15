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07:30, 15 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром

Бойцы отряда «Ирбис» сбили под Соледаром американский БПЛА RQ-20 Puma

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Военные добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-20 Puma, корректировавший удары гаубиц М777 по позициям российской армии. Об этом рассказал боец отряда в беседе с РИА Новости.

По его словам, беспилотник заметили в районе Орехово-Васильевки под Соледаром. RQ-20 Puma находился на большой высоте и корректировал огонь гаубицы, однако был посажен. Военнослужащий отметил, что у БПЛА уцелели модули видеонаблюдения и управления. Они могут позволить получить больше информации об устройстве.

«Я думаю, достанут оттуда полезную информацию, узнаем откуда он взлетает, что видит», — подчеркнул боец.

Ранее российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал, что уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом. Также военный отметил, что эти немецкие машины очень хорошо горят.

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      Евгений Силаев
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