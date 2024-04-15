Российский артиллерист рассказал об уничтожении танка Leopard 2

Российский артиллерист Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом

Российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал, что уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом. Также военный отметил, что эти немецкие машины очень хорошо горят, сообщает Минобороны РФ.

«"Орлан" (разведывательный беспилотник) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряд. Горит как спички», — отметил военный.

По словам артиллериста, он не поверил в то, что победил именно Leopard 2, до тех пор, пока ему не показали видео. Когда военный увидел кадры, то сразу понял, что «они тут, значит пора их бить».

По его словам, танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

В начале апреля Германия подсчитала количество переданных Украине основных боевых танков Leopard. Таким образом, Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6.

В январе американское издание Military Watch Magazine написало, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в 2023 году.