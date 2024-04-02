В Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard

В ФРГ заявили, что Киеву передали 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6

Парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер подсчитала количеству переданных Украине основных боевых танков Leopard. Отвечая на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами, Меллер заявила, что Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. «Лента.ру» ознакомилась с текстом ответа представителя МО ФРГ.

«Каков текущий состав танков Leopard, поставляемых Германией в Украину, самостоятельно или в сотрудничестве с другими странами, и кто покрывает соответствующие расходы на ремонт?» — спрашивал ранее Аль-Дайлами.

«Основные боевые танки Leopard 1A5 переданы в распоряжение Украины: 55 штук. Основные боевые танки Leopard 2A6 переданы в распоряжение Украины: 18 штук. Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты», — говорится в ответе Меллер.

Парламентский статс-секретарь добавила, что дальнейший ответ на вопрос «не может быть дан в открытой форме» в связи с грифом секретности. «Ответ федерального правительства на этот вопрос (...) позволил бы сделать негативные выводы о возможностях и возможностях Бундесвера, его союзников и соответствующей промышленности. Это особенно чувствительно в свете войны на Украине», — поясняется в сообщении Меллер.

В январе американское издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в прошлом году. По данным журнала, большинство танков были выведены из строя в ходе боев с Вооруженными силами России.