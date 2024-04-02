Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:58, 2 апреля 2024Мир

В Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard

В ФРГ заявили, что Киеву передали 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер подсчитала количеству переданных Украине основных боевых танков Leopard. Отвечая на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами, Меллер заявила, что Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. «Лента.ру» ознакомилась с текстом ответа представителя МО ФРГ.

«Каков текущий состав танков Leopard, поставляемых Германией в Украину, самостоятельно или в сотрудничестве с другими странами, и кто покрывает соответствующие расходы на ремонт?» — спрашивал ранее Аль-Дайлами.

«Основные боевые танки Leopard 1A5 переданы в распоряжение Украины: 55 штук. Основные боевые танки Leopard 2A6 переданы в распоряжение Украины: 18 штук. Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты», — говорится в ответе Меллер.

Парламентский статс-секретарь добавила, что дальнейший ответ на вопрос «не может быть дан в открытой форме» в связи с грифом секретности. «Ответ федерального правительства на этот вопрос (...) позволил бы сделать негативные выводы о возможностях и возможностях Бундесвера, его союзников и соответствующей промышленности. Это особенно чувствительно в свете войны на Украине», — поясняется в сообщении Меллер.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

В январе американское издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в прошлом году. По данным журнала, большинство танков были выведены из строя в ходе боев с Вооруженными силами России.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Харькова жалуются подполью на «нашествие» военнослужащих бригады «Азов». Зачем Киев бросил штурмовиков в город?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Фитнес-тренер рассказал о ягодичной амнезии и ее опасности

      Испытывающая омерзение от вида мужа женщина рассказала о жизни с ним

      В Минобороны рассказали о подвиге рядового при штурме позиций ВСУ

      Массовый отъезд жителей Харькова из города попал на видео

      Дипломат назвал страх НАТО из-за СВО

      Южная Корея ввела санкции против двух российских судов из-за КНДР

      Обнаружен способ заблокировать алкогольную зависимость

      В Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше