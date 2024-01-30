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16:29, 30 января 2024Наука и техника

Украина потеряла большинство танков Leopard 2

MWM: ВСУ потеряли большинство немецких танков Leopard 2

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в прошлом году. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, большинство танков были выведены из строя в ходе боев с Вооруженными силами России. «Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — раскрывают подробности журналисты.

Украинские военные в первую очередь столкнулись с трудностями в ремонте и обслуживании западной техники. Также немецкие танки оказались непригодными к использованию во время суровой зимней погоды.

О проблемах ВСУ с немецкими танками писал американский журнал Foreign Affairs. По словам журналиста Стивена Биддла, из менее чем 100 Leopard 2, поступивших на вооружение украинской армии, как минимум 26 были подбиты, а другие «не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием».

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      Варвара Кошечкина
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