ТАСС: российский снайпер ликвидировал военного ВСУ с расстояния 3 километров

Российский снайпер в ходе специальной военной операции (СВО) ликвидировал военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния трех километров. Об этом боец Вооруженных сил России сообщил ТАСС.

«В дальности работаем от 800 метров до трех километров. Максимально взял дистанцию три километра. Подтвержденную, естественно», — сказал боец.

По его словам, как правило, в зоне СВО снайперы применяют оружие на расстояниях от 300 метров до двух километров.

В ноябре прошлого года гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне СВО.

В июне 2023-го в холдинге Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) сообщили, что бойцы добровольческих подразделений в зоне проведения СВО высоко оценили эффективность снайперских винтовок МЦ 566 и МЦ 567.