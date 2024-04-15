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18:18, 15 апреля 2024Ценности

Самый сексуальный мужчина снялся в рекламе блеска для губ

Патрик Демпси

Патрик Демпси. Кадр: @jilliandempseyofficial / TikTok

Американский актер и автогонщик Патрик Демпси, признанный в 2023 году журналом People самым сексуальным мужчиной, снялся в рекламе косметики. Соответствующая публикация появилась на странице его жены, визажистки Джиллиан Демпси в TikTok.

В размещенном видео знаменитость предстал в зеленой футболке и черной куртке, оформленной белой молнией. Так, 58-летний актер продемонстрировал на камеру четыре оттенка блеска для губ и в шуточной манере каждому дал небольшое описание.

Поклонники восхитились данным роликом, о чем принялись писать в комментариях. «Почему я посмотрел всю рекламу? Это гениально!», «Он точно знает, как их продать! Молодец, мистер Патрик Демпси! Поддерживает свою жену», «Он отлично справился», «Ему удалось продать их мне», — высказывались они.

В январе сообщалось, что американский модный бренд Calvin Klein заработал миллионы долларов на фотографиях актера Джереми Аллена Уайта. Речь шла о рекламе весенней коллекции нижнего белья, в которой звезда популярного телесериала «Бесстыжие» принял участие.

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      Мария Винар
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