США исключили возможность использования Ираном активов на военные цели

Белый дом: Иран не сможет использовать размороженные активы на военные цели

США исключили возможность использования Ираном размороженных активов на военные цели. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Никакие из этих средств (...) не поступают в распоряжение верховного командования Корпуса стражей исламской революции. Их можно использовать только на гуманитарные нужды», — сказал он.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за размороженными финансами, чтобы гарантировать, что они не будут потрачены на военный блок.

Ранее власти США проинформировали, что не получали предупреждений от Ирана о сроках или целях воздушной атаки на Израиль. По словам Кирби, все утверждения об обратном не соответствуют действительности.