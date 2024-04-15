Толпы россиян с детьми пришли пофотографироваться к разрушающейся дамбе

Мэр Томска Махиня: толпы с маленькими детьми приходят к разрушающейся дамбе

Толпы россиян с маленькими детьми приходят пофотографировать к разрушающейся дамбе в Томске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Он отметил, что жители города «гонятся» за хорошими кадрами и не думают о своей безопасности.

«Не ходите сейчас на дамбу, не свешивайтесь в погоне за хорошими кадрами с парапета моста. Стихия — это не развлечение», — обратился к горожанам мэр.

Ранее сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров

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