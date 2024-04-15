Толпы россиян с детьми пришли пофотографироваться к разрушающейся дамбе
Толпы россиян с маленькими детьми приходят пофотографировать к разрушающейся дамбе в Томске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.
Он отметил, что жители города «гонятся» за хорошими кадрами и не думают о своей безопасности.
«Не ходите сейчас на дамбу, не свешивайтесь в погоне за хорошими кадрами с парапета моста. Стихия — это не развлечение», — обратился к горожанам мэр.
Ранее сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров
Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, обстановка на Урале и в Поволжье оценивается как сложная.