Советник главы ДНР Кимаковский: Украина не сможет привлечь много исламистов

Отправка российских войск в Сирию в 2015 году позволила ликвидировать радикальных исламистов, которые могли бы воевать на стороне Украины. Такое мнение высказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

По его словам, киевский режим не сможет собрать под своим крылом большого количества радикалов. В свою очередь те, кого удастся привлечь, не смогут создать серьезных проблем, подчеркнул советник.

«Таких больших групп они уже не соберут — максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных, когда там их соберут и будут фотографировать, показывать» — предрек Киеву сложности Кимаковский.

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны 2024 года, рассказал о проблемах со сбором денег на дроны ВСУ. «Раньше было так, что пять пикапов можно было собрать за две недели», — посетовал он.