В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

Сенатор Кастюкевич: в Херсонской области уберут «лживую» украинскую литературу

В Херсонской области решили избавиться от «вредной и лживой» украинской литературы в библиотеках и заменить ее произведениями русских классиков. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«Помогаем библиотекам социальных образовательных учреждений Херсонской области избавиться от вредной и лживой литературы, которую так активно продвигали здесь раньше под видом евроинтеграции и пропаганды АТО», — заявил он.

Кастюкевич рассказал, что группы регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с библиотекарями проводят ревизию и изымают пропагандистские книги времен президентства Петра Порошенко. Взамен в учреждения отправляют русскую классику, которая «учит детей добру, взаимовыручке и созиданию», заключил сенатор.

В октябре росгвардейцы совместно с представителями военной контрразведки обнаружили в библиотеках Донецкой народной республики более 300 книг, содержащих материалы экстремистского характера. По данным ведомства, большинство найденных изданий пропагандировало идеологию фашизма и неонацизма, а также намеренно искажало различные исторические события.