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16:59, 15 апреля 2024Мир

В Иране объяснили глубинный смысл ракетной атаки по Израилю

FT: ракетная атака Ирана является сигналом для США и Израиля из-за их политики

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Иранская ракетная атака по израильской территории является сигналом для США и Израиля о том, что Тегеран более не будет терпеть их агрессивную внешнюю политику, а также о том, что Иран готов столкнуться с возможными последствиями войны. Об этом со ссылкой на внутригосударственные иранские источники сообщает Financial Times (FT).

«Послание Ирана было ясным: мы более безумны, чем вы думаете, и мы готовы терпеть последствия войны, если это необходимо. [Атака] призвана служить сдерживающим фактором и сигналом США и Израилю», — говорится в сообщении источника.

Консервативный иранский политик Хамид-Реза Тараги, в свою очередь, заявил, что целью Тегерана стала демонстрация факта о наличии уязвимых мест в израильской противоракетной и противовоздушной обороне. «Израиль перехватил большое количество дронов-камикадзе, но целью Ирана, запустив шквал беспилотников, было сокрушить многоуровневую противовоздушную оборону Израиля, чтобы его ракеты могли проникнуть в [израильское воздушное] пространство», — рассказал он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет и беспилотников. В Тель-Авиве сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 99 процентов всех целей, причем еще за пределами страны, однако иранская сторона утверждает, что цели атаки были уничтожены.

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      Дмитрий Сотак
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