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02:45, 15 апреля 2024Мир

В МИД Украины усомнились в логичности рассуждений Остина

Кулеба усомнился в логичности рассуждений Остина об атаках ВСУ на НПЗ России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в логичности рассуждений министра обороны США Ллойда Остина о том, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) несут угрозу для мировой энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Послушал господина Остина... Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи», — отметил Кулеба.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским НПЗ могут негативным образом отразиться на мировой энергетике. «Откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — подчеркнул он.

5 апреля посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что США призывают Киев не бить по российским НПЗ, опасаясь последующего роста цен на нефть.

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      Юлия Мискевич
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