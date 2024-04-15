В США подтвердили попадание иранских ракет по Израилю

ABC News: минимум девять иранских ракет попали по авиабазам ВВС Израиля

Как минимум девять ракет, запущенных в ходе иранской атаки по Израилю, попали по авиабазам израильских ВВС. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News.

«По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильскую противовоздушную оборону и попали по двум израильским авиабазам», — говорится в сообщении.

В ходе атаки на базе Неватим поврежден транспортный самолет C-130, складские ангары и взлетно-посадочная полоса. Также сообщается о попадании ракет по авиабазе в районе пустыни Негев, о каких-либо повреждениях информация не поступала.

Ранее представители американской администрации сообщили, что около 50 процентов иранских баллистических ракет в ходе атаки по Израилю не взлетели или упали, не достигнув целей.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

