Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

Fox News: 50% пущенных на Израиль ракет Ирана не взлетели или не достигли целей

Порядка 50 процентов иранских баллистических ракет в ходе атаки по Израилю не взлетели или упали, не достигнув своих целей. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Ранее на израильском телевидении заявили, что запущенные Ираном ракеты и ударные беспилотники не сумели достичь территории Израиля. Все дроны были сбиты над территориями третьих стран. Лишь нескольким баллистическим ракетам удалось преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Тель-Авив пообещал дать «значительный и мощный ответ», а Тегеран пригрозил Израилю «значительно более суровым» ответом в случае, если тот совершит новую ошибку.