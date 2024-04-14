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01:42, 14 апреля 2024Мир

Иран после запуска ударных дронов предостерег Израиль от повторения ошибок

Иран пригрозил Израилю более серьезным ответом в случае повторения ошибок

Иран предостерег Израиль от повторения ошибок. Об этом в соцсети X написало постпредство Ирана при ООН.

«Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — заявили дипломаты.

в ночь на 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск БПЛА в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке. Также утверждается, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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      Марина Совина
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