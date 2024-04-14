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08:55, 14 апреля 2024Мир

В Израиле рассказали о провале иранских дронов

N12: ракеты и ударные дроны Ирана не смогли достичь Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Запущенные Ираном ракеты и ударные беспилотники не сумели достичь территории Израиля. Об этом рассказал израильский телеканал N12.

Журналисты пояснили, что все дроны были сбиты над территориями третьих стран. Лишь нескольким баллистическим ракетам удалось преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее израильские высокопоставленные лица раскрыли, что Тегеран за ночь выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари оценил ущерб от атаки как «незначительный»

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      Марина Совина
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