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09:54, 15 апреля 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Гуляйполе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе», — рассказал он. По его словам, в результате ударов была уничтожена техника и живая сила ВСУ.

Лебедев добавил, что на николаевском направлении под удары ВС России попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Ранее стало известно, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры.

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      Валентин Карант
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