В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: был поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины Херсонской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровода», — говорится в публикации.

Он добавил, что утечка газа в настоящий момент ликвидирована.

Ранее стало известно о взрывах в самом Херсоне. Где именно прозвучали взрывы, не уточняется.