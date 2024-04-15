Стало известно о взрывах в Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне утром 15 апреля произошли взрывыСюжетВзрывы в Херсоне:
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали звуки взрыва. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.
«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации.
О том, где именно прозвучали взрывы, не уточняется.
Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда, по информации российских подпольщиков, был нанесен ракетный удар в районе городского железнодорожного вокзала.