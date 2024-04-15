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08:55, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне утром 15 апреля произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали звуки взрыва. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации.

О том, где именно прозвучали взрывы, не уточняется.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда, по информации российских подпольщиков, был нанесен ракетный удар в районе городского железнодорожного вокзала.

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      Глеб Палехов
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