Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне утром 15 апреля произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали звуки взрыва. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации.

О том, где именно прозвучали взрывы, не уточняется.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда, по информации российских подпольщиков, был нанесен ракетный удар в районе городского железнодорожного вокзала.